«Айлендерс» интересуются Сошниковым. Форвард играл за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне

Назван клуб НХЛ, в который может перейти нападающий Никита Сошников.
Одним из вариантов для 28-летнего хоккеиста является «Айлендерс», об этом сообщает «Чемпионат».
В прошедшем сезоне КХЛ форвард выступал сначала за ЦСКА, потом за «Авангард». Действующий контракт хоккеиста и омского клуба истек 30 апреля.
За «ястребов» Сошников провел 22 матча в чемпионате и набрал 15 (4+11) очков.
С 2015 по 2019 год Сошников сыграл в общей сложности 87 игр в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис». На его счету в лиге 16 (8+8) баллов за результативность.