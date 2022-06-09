«Айлендерс» интересуются Сошниковым. Форвард играл за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне

Назван клуб , в который может перейти нападающий .

Одним из вариантов для 28-летнего хоккеиста является , об этом сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне форвард выступал сначала за ЦСКА, потом за . Действующий контракт хоккеиста и омского клуба истек 30 апреля.

За «ястребов» Сошников провел 22 матча в чемпионате и набрал 15 (4+11) очков.

С 2015 по 2019 год Сошников сыграл в общей сложности 87 игр в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис». На его счету в лиге 16 (8+8) баллов за результативность.