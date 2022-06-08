Давыдов о потерях «Динамо»: «Мощная селекция сегодня только у 2-3 клубов. Cоставим конкуренцию лидерам КХЛ, надеюсь»

считает, что только 2-3 клуба КХЛ провели мощную селекционную работу.

– Болельщики «Динамо» переживают, в межсезонье у команды много потерь и мало приобретений.

– Переживания всегда понятны, но если посмотреть на всю лигу, то многие клубы оказались в такой ситуации. Уезжают легионеры, российских мастеров не много, за них идет борьба. Наверное, только у двух-трех клубов сегодня мощная селекция.

В истории «Динамо» были разные времена, но команда всегда через них проходила. Выход простой – сделать все возможное для развития своей молодежи. У нас есть хорошая молодежная система, в прошлом сезоне «Динамо» стало обладателем Кубка Харламова. Курс понятен.

– Каким двум-трем командам КХЛ, на ваш взгляд, удалась селекция-2022?

– Много говорят об «Ак Барсе». Только из «Динамо» в Казань переехали два лидера – Шипачев и Войнов, плюс команду возглавил . А ведь есть еще и Радулов, Семенов, другие именитые по меркам КХЛ игроки.

С одной стороны Казани теперь есть из кого выбирать. С другой – теперь именно на все давление. Лет пятнадцать назад Казань уже была в такой ситуации – и не справилась. Посмотрим, что произойдет на этот раз.

– Кто еще на транcферном рынке запомнился?

– Из-за проблем с легионерами сейчас очень важно укрепиться крепкими игроками из России. На мой взгляд, это удалось СКА, Прохоркин, Жафяров, Хайруллин, Федоров – явное усиление атаки. Плюс у Питера очень мощная молодежь, именно ей от нас перешел Кубок Харламова.

Отметил бы и нашего постоянного соперника по конференции – . Ярославль сохранил костяк состава, добавил наших игроков – вратаря Бочарова, защитника Сергеева, подписал форвардов Андронова и Чеховича. Пока вместе с и СКА «Локомотив» на бумаге выглядит как лидер Западной конференции.

– «Динамо» уже не в числе лидеров Запада?

– Для меня бело-голубые всегда лидер. Надеюсь, что нас ждет не переходный сезон, молодежь будет прогрессировать, и мы составим конкуренцию лидерам КХЛ, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Генменеджер «Динамо» о составе: «Мы укомплектованы на 70-80%. Есть вопросы по линии атаки, ищем нападающих»