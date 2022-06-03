Генменеджер «Динамо» о составе: «Мы укомплектованы на 70-80%. Есть вопросы по линии атаки, ищем нападающих»

Генменджер заявил, что состав укомплектован на 70-80%.

«Ведение трансферной кампании – это в принципе непрекращающийся процесс, который длится до 27 декабря [дня дедлайна]. Сейчас мы готовимся к сезону, и на данный момент довольно тяжело говорить о процентном соотношении того, на сколько укомплектована команда. Но если именно называть число, то наверное, мы укомплектованы на 70-80%.

Мы ищем несколько нападающих – центрального и крайнего форварда. По защите и вратарской линии меньше опасений, но по линии атаки существуют вопросы. Непонятна ситуация с иностранными игроками – приедут они или нет. Этот момент остается открытым и тяжелым для нас. Пока мы концентрируемся на российских хоккеистах и продолжаем оставаться в поиске.

Нам не хватает атакующего защитника для игры в большинстве? Мы рассматриваем иностранных защитников, потому что свободных российских хоккеистов данного амплуа просто нет. Несмотря на то, что мы с вами разговариваем в начале июня, еще есть время до сезона и даже до старта предсезонки, поэтому работа в данном направлении ведется.

Где-то мы хотели бы получить еще одного праворукого защитника. Но в целом и наши игроки должны выходить на новый уровень. Тот же Миронов в позапрошлом сезоне выходил в большинстве и набирал много очков. Также мы взяли Мартынова, да и Кирилл Готовец может сыграть такую роль», – сказал .