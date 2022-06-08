36-летний Штястны о рынке свободных агентов: «Я становлюсь старше, осталось не так много времени. Просто хочу победить»

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Пол Штястны поделился желанием выиграть Кубок Стэнли.

У 36-летнего американца истекает однолетнее соглашение с «Виннипегом», кэпхит которого составляет 3,75 миллиона долларов.

Нападающий может выйти на рынок свободных агентов.

«Я становлюсь старше, поэтому у меня осталось не так много времени. Так что я просто хочу победить. Нужно найти хорошую возможность, в которой ты сможешь помочь команде и хорошо в нее впишешься.

Конечно, всегда непросто размышлять в таком духе, потому что хороших команд достаточно и никогда не знаешь, что может произойти уже по ходу сезона», – сказал хоккеист.

Штястны набрал 45 (21+24) очков при полезности «плюс 14» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ в составе «Джетс».

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