Макдэвид после 0-4 от «Колорадо»: «Понравилось, что никто не бросил играть. Это хороший знак, но серию мы упустили»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о вылете команды из плей-офф.
«Ойлерс» уступили «Колорадо» в финале Западной конференции (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче).
В третьем периоде «нефтяники» вели со счетом 4:2, пропустили 3 шайбы подряд, но все же перевели игру в овертайм.
«Мне понравилось, что никто не бросил играть. Ни один игрок не опустил руки, все стояли друг за друга.
Это всегда хороший знак, но серию мы упустили, конечно», – сказал Макдэвид после матча.
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