Макдэвид после 0-4 от «Колорадо»: «Понравилось, что никто не бросил играть. Это хороший знак, но серию мы упустили»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о вылете команды из плей-офф. 

«Ойлерс» уступили «Колорадо» в финале Западной конференции (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче).

В третьем периоде «нефтяники» вели со счетом 4:2, пропустили 3 шайбы подряд, но все же перевели игру в овертайм. 

«Мне понравилось, что никто не бросил играть. Ни один игрок не опустил руки, все стояли друг за друга.

Это всегда хороший знак, но серию мы упустили, конечно», – сказал Макдэвид после матча. 

«Эдмонтон» шумно вылетел из плей-офф: Драйзайтль бился с травмой, сын миллиардера забивал, но Макар оказался круче

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные