Макдэвид после 0-4 от «Колорадо»: «Понравилось, что никто не бросил играть. Это хороший знак, но серию мы упустили»

Капитан «Эдмонтона» высказался о вылете команды из плей-офф.

«Ойлерс» уступили в финале Западной конференции (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче).

В третьем периоде «нефтяники» вели со счетом 4:2, пропустили 3 шайбы подряд, но все же перевели игру в овертайм.

«Мне понравилось, что никто не бросил играть. Ни один игрок не опустил руки, все стояли друг за друга.

Это всегда хороший знак, но серию мы упустили, конечно», – сказал Макдэвид после матча.

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