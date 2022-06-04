Плющев об игре Кучерова: «Он делает свою работу хорошо. Ничего выдающегося здесь нету»

высказался об игре форварда «Тампы» .

Во втором матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (2:3, 0-2) он набрал 2 (1+1) очка.

На счету россиянина 61 балл в плей-офф за карьеру в большинстве, и он вышел на 3-е место среди действующих игроков, догнав Александра Овечкина («Вашингтон»).

«Кучеров – профессионал. У него был непростой сезон, потому что были достаточно серьезные травмы. Он восстановился и делает свою работу хорошо. Ничего выдающегося здесь нету. Профессионал должен выполнять свою работу.

Никита – нападающий. Он должен забивать и отдавать, создавать и помогать иногда в обороне. Если человек хорошо делает свою работу, конечно, мы восхищаемся, но не более того. Это же нормально, если нападающий хорошо выполняет свою работу», – сказал заслуженный тренер России.

У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас