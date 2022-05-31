Юрий Новиков: «Шестеркин против Василевского – фантастическая суперсерия. Даже жаль канадских вратарей, запаздывающих за развитием хоккея»

назвал суперсерией встречу Андрея Василевского и .

и сыграют в финале Восточной конференции.

– Сейчас мы ждем противостояние Шестеркин – Василевский. Для меня уже определенно, что борьба за самые высшие награды сводится к дуэли двух вратарей, которые стоят друг напротив друга и сражаются, как Пушкин и Дантес. А между ними бегают другие хоккеисты, не в обиду им будет сказано.

Василевский – понятно, вне конкуренции, но Шестеркин показывает просто красивую игру. Мы будем болеть за обоих, но, к сожалению, на дуэли выживает один.

Наших вратарей отличает любовь к своей профессии, несмотря на то, что это даже не собачья работа. Это тяжелее. Я считаю, что надо пересмотреть контракты всех вратарей в сторону увеличения, ввести надбавку за вредность и вывести голкиперов из зарплатной ведомости.

И уровень понимания игры, хоккейный IQ у нас выше. Мне даже жалко канадских голкиперов, потому что они сегодня опаздывают за развитием хоккея, а российские – даже опережают его. Поэтому Шестеркин и Василевский – это просто фантастическая суперсерия.

– Василевский будет иметь преимущество за счет своего победного опыта?

– Василевский – это глыба, по фактуре, по габаритам. Шестеркин, в свою очередь, компенсирует недостаток габаритов пониманием игры, блестящей реакцией.

Он даже играет в пас лучше, чем защитники! Трудно сказать, кто выиграет в этой вратарской дуэли. Большое значение будет иметь помощь полевых игроков.

Потому что чем больше играет команда в атаке, тем легче будет вратарю. Полевые хоккеисты обязаны понимать свою ответственность. Защитники будущего тоже должны уметь спасать свои ворота, – сказал заслуженный тренер России.