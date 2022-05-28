Сушинский об уходе Грубеца: «Не вижу в России вратаря для «Авангарда» лучше, чем он. Почти все толковые уехали за океан»

Теги Авангард Максим Сушинский КХЛ Шимон Грубец Хоккей

Максим Сушинский считает уход Шимона Грубеца большой потерей для «Авангарда». 

Чешский вратарь расторг контракт с клубом по собственной инициативе. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в швейцарском «Цюрихе». 

«Если честно, я не вижу в России кандидатуру вратаря для «Авангарда» лучше, чем Грубец. С нашими-то вратарями сейчас тяжко, если брать глобально, что почти все толковые уехали за океан.

Стоило ли «Авангарду» попытаться сохранить Шимона любой ценой? Будет не очень корректно с моей стороны давать советы в данной ситуации, поэтому свое мнение сохраню при себе», – сказал экс-президент омского клуба. 

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