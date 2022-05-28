Сушинский об уходе Грубеца: «Не вижу в России вратаря для «Авангарда» лучше, чем он. Почти все толковые уехали за океан»

считает уход большой потерей для «Авангарда».

Чешский вратарь расторг контракт с клубом по собственной инициативе. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в швейцарском «Цюрихе».

«Если честно, я не вижу в России кандидатуру вратаря для «Авангарда» лучше, чем Грубец. С нашими-то вратарями сейчас тяжко, если брать глобально, что почти все толковые уехали за океан.

Стоило ли «Авангарду» попытаться сохранить Шимона любой ценой? Будет не очень корректно с моей стороны давать советы в данной ситуации, поэтому свое мнение сохраню при себе», – сказал экс-президент омского клуба.

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