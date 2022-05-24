Депутат Милонов о рекорде Гретцки: «Американцы готовы клюшку подпилить, чтобы у Овечкина не было титула. Они же трусы»

считает, что в США Александру Овечкину хотят помешать побить рекорд Гретцки.

Депутат Госдумы прокомментировал сообщения о том, что болельщики в США не хотят возвращения игрока из России.

«Есть другая проблема. Овечкин сейчас на подходе к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. И допустить, чтобы русский побил так называемого раздутого героя Гретцки, для американцев полный шок. Но Уэйн Гретцки будет побит Овечкиным. Из-за этого сейчас у него начнутся препятствия разные.

Американцы – они же трусы, они будут пытаться нечестным образом не допустить Овечкина до этого результата. Хотя мы все понимаем, что он суперкрасавчик. И Гретцки будет номер два, первым будет русский. Но американцы готовы на что угодно пойти, клюшку подпилить, только чтобы у Овечкина не было этого титула.

Сейчас надо внимательно относиться к Овечкину и не пытаться его выводить на острые политические темы, дискуссии. Потому что он свое дело делает и ведет себя очень достойно. В отличие от этих всяких сбежавших в Канаду профурсеток, он ведет себя достойно. Да, может, напрямую и не выступает, но занимает нормальную позицию, поэтому я желаю ему успехов», – сказал Милонов.

является лучшим снайпером в истории (894 гола). Овечкин занимает третье место в снайперской гонке (780 шайб).