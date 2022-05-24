Марк Савар и Токкет – претенденты на пост главного тренера «Далласа» (Sportsnet)

Марк Савар и Рик Токкет – претенденты на пост главного тренера «Далласа».
«Я не хочу делать ставку на место Марка Савара в этом уравнении, но давайте просто скажем, что он находится в поле зрения Джима Нилла», – сказал инсайдер Sportsnet Джефф Марек.
Бывший форвард клубов НХЛ сейчас руководит «Виндзором» из юниорской лиги Онтарио.
44-летний специалист работает с командой первый сезон и вывел «Спитфайрс» в финал Западной конференции OHL.
Примечательно, что в состав команды входит форвард Уайтт Джонстон, выбранный «Старс» в первом раунде драфта НХЛ-2021. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата лиги со 124 (46+78) очками в 68 играх.
В сезоне-2019/20 Савар выполнял обязанности ассистента главного тренера «Сент-Луиса».
Инсайдер Эллиотт Фридман прибавил, что еще одним кандидатом может быть бывший тренер «Аризоны» Рик Токкет.
По его словам, «Старс» уже рассматривали его кандидатуру, когда обсуждали возможную смену тренера по ходу сезона.