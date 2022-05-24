Марк Савар и Токкет – претенденты на пост главного тренера «Далласа» (Sportsnet)

и Рик Токкет – претенденты на пост главного тренера .

«Я не хочу делать ставку на место в этом уравнении, но давайте просто скажем, что он находится в поле зрения , – сказал инсайдер Sportsnet Джефф Марек.

Бывший форвард клубов НХЛ сейчас руководит из юниорской лиги Онтарио.

44-летний специалист работает с командой первый сезон и вывел «Спитфайрс» в финал Западной конференции OHL.

Примечательно, что в состав команды входит форвард Уайтт Джонстон, выбранный «Старс» в первом раунде драфта НХЛ-2021. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата лиги со 124 (46+78) очками в 68 играх.

В сезоне-2019/20 Савар выполнял обязанности ассистента главного тренера «Сент-Луиса».

Инсайдер Эллиотт Фридман прибавил, что еще одним кандидатом может быть бывший тренер «Аризоны» .

По его словам, «Старс» уже рассматривали его кандидатуру, когда обсуждали возможную смену тренера по ходу сезона.