Кицын учится на тренера: «Узнаю много мелочей, которые заставляют посмотреть на некоторые вещи с другой стороны, расширяют сознание»

рассказал о том, как проходит обучение на тренера.

– Что будешь делать в отпуске?

– У меня на самом деле отпуск уже идет, сейчас я в Омске, учусь в Высшей школе тренеров, у нас последняя сессия. Ездил отсюда на два дня в Сочи на закрытие сезона, теперь вернулся обратно на учебу.

– Чем вы там занимаетесь?

– Мы каждый день ходим на занятия в институт, учимся по полдня и получаем знания, чтобы в будущем стать успешными тренерами.

– Какие у вас предметы, как они называются?

– В этой сессии у нас их несколько: основы профессионального мастерства тренера, восстановительные мероприятия в системе спортивной тренировки, психология спорта, научно-методические основы отбора в хоккее, теория и методика хоккея, научно-методическая деятельность в современном спорте, ну вот как-то так.

– Для тебя с твоим опытом в этом есть что-то новое?

– Конечно. У меня отец тренер, брат детский тренер, мы с ними много говорили об этом, но когда получаешь информацию непосредственно от преподавателей, профессоров – это другое.

Информации очень много, все это очень интересно, и все не так просто, как кажется на первый взгляд. То есть, тренерская работа – это очень серьезный труд. Нам иногда всем кажется, что это очень просто, но на самом деле есть очень много невидимых со стороны вещей.

– Скажи, с учетом этих знаний ты бы изменил что-то в своей карьере?

– Безусловно, всегда есть, чему учиться, всегда познаешь что-то новое, какие-то нюансы можно было бы внедрить в свою игру, карьеру, подготовку. Узнаю сейчас очень много каких-то мелочей, которые если не меняют твое представление, то, по крайней мере, заставляют посмотреть на некоторые вещи с другой стороны. Вообще расширяют твое сознание.

– Ты бы хотел в будущем работать с детьми или со взрослой командой?

– Раньше очень хотел работать с детьми, как отец, но бывает, выйдешь иногда помогать ему или брату на льду – и желания работать с детками становится все меньше. (Улыбнулся)

– А с нынешней «Кузней» гипотетически справился бы? Хватило бы авторитета?

– Сейчас я хочу сосредоточиться на карьере игрока. Хочется верить, что я еще долго буду играть в хоккей. Тренерство – это здорово, заманчиво, но хотелось бы отсрочить этот момент как можно на дольше. Закончить никогда не поздно.

– Тебе ведь всего тридцать.

– Да. Но все равно бывает, кто-то шутит – пора бы уже… А так, посмотришь на того же Олега Губина – он в сорок лет может фору молодым дать. И неизвестно, сколько он еще будет играть. Денис Кокарев, который чемпион мира – пашет в зале. Его спрашиваешь: «Ты заканчивать не собираешься?». А он: «Да ты что! Я столько узнал о себе, о своем теле, я еще буду играть и играть».

Казалось бы, человек всего добился, но у него энтузиазма больше, чем у молодых. Такие примеры очень вдохновляют. Сейчас для меня главное – это хорошо подготовиться к сезону. На учебе сейчас бывает, что занятия идут одно за другим, и иногда даже нет времени сходить в столовую. Это интересно, но надо как-то совмещать с тренировками. Время еще есть до предсезонки, конечно, – сказал нападающий новокузнецкого .