Кицын о детском хоккее: «Команда приехала на турнир, тренер говорит: детям надо отдохнуть, выспаться. А родители ведут полкоманды в аквапарк – ребята выходят никакущие»

рассказал, как родители хоккеистов влияют в тренерский процесс.

– Все детские тренеры жалуются, что родители мешают работать.

– Да, это тоже к вопросу о том, хочу ли я быть детским тренером. Многие родители просто не понимают, что и для чего нужно, хотя, наверно, желают своим детям лучшего.

Приведу пример: команда приезжает в другой город на турнир, тренер говорит родителям – детям надо отдохнуть, хорошо покушать, выспаться, настроиться, набраться эмоций перед турниром. А родители ведут полкоманды в аквапарк.

В итоге на следующий день ребята выходят играть – а у них нет ни эмоций, ни сил, ни желания, ни внимания. Сам знаю, если в баню идешь или просто поплавать – это очень расслабляет.

А тут дети в аквапарке полдня в воде проплескались, побалдели, выплеснули все эмоции, и это их выключило на две игры. Тренер с ними работал, готовил, настраивал, а они выходят на турнир никакущие.

Есть, конечно, звери, которые в любом случае сыграют на уровне, а вот если ты середнячок – то тебя вообще не видно будет на поле, и это в лучшем случае.

Поэтому не так всё просто в тренерской профессии, как кажется на первый взгляд, – сказал нападающий новокузнецкого .