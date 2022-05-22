Михаил Назаров о переходе в «Нефтехимик»: «Хочу доказать, что достоин играть в КХЛ»

Михаил Назаров высказался после перехода в «Нефтехимик».
– В «Горняке» вы поработали под руководством нынешнего главного тренера команды Олега Леонтьева. Расскажите об этом периоде своей карьеры.
– Да, 2,5 года я поработал у Олега Юрьевича. Это было замечательное время. Я и другие игроки под его руководством росли в профессиональном плане, прибавляли в мастерстве.
Он умеет создать очень хороший, дружный коллектив. Мы росли вместе, как команда. Я отлично знаю его требования и в плане тренировочного процесса. Так что с нетерпением жду начала предсезонки.
– Вы много поиграли в ВХЛ, 8 матчей провели в КХЛ. Не было возможности вернуться в Новосибирск?
– Если честно, то я даже не знаю, был ли интерес ко мне со стороны «Сибири». Наверное, скорее нет, чем да.
Когда появилось предложение из «Нефтехимика», то долго не думая выбрал Нижнекамск, хотя были варианты продолжения карьеры в других клубах КХЛ.
– Какие ожидания от предстоящего сезона?
– Задачи и цели самые высокие. Сыграть как можно лучше, помочь команде добиться хорошего результата. Я хочу доказать, что достоин играть в КХЛ, в этой команде. Просто получать удовольствие от хоккея, радовать болельщиков победами, – сказал нападающий.