Михаил Назаров о переходе в «Нефтехимик»: «Хочу доказать, что достоин играть в КХЛ»

Михаил Назаров высказался после перехода в .

– В «Горняке» вы поработали под руководством нынешнего главного тренера команды Олега Леонтьева. Расскажите об этом периоде своей карьеры.

– Да, 2,5 года я поработал у Олега Юрьевича. Это было замечательное время. Я и другие игроки под его руководством росли в профессиональном плане, прибавляли в мастерстве.

Он умеет создать очень хороший, дружный коллектив. Мы росли вместе, как команда. Я отлично знаю его требования и в плане тренировочного процесса. Так что с нетерпением жду начала предсезонки.

– Вы много поиграли в , 8 матчей провели в КХЛ. Не было возможности вернуться в Новосибирск?

– Если честно, то я даже не знаю, был ли интерес ко мне со стороны . Наверное, скорее нет, чем да.

Когда появилось предложение из «Нефтехимика», то долго не думая выбрал Нижнекамск, хотя были варианты продолжения карьеры в других клубах КХЛ.

– Какие ожидания от предстоящего сезона?

– Задачи и цели самые высокие. Сыграть как можно лучше, помочь команде добиться хорошего результата. Я хочу доказать, что достоин играть в , в этой команде. Просто получать удовольствие от хоккея, радовать болельщиков победами, – сказал нападающий.