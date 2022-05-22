Голдобин получил два предложения от клубов НХЛ («СЭ»)

получил два предложения от клубов НХЛ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, один из заинтересованных клубов готов предложить форварду место в топ-6 нападения.

У хоккеиста 30 апреля завершился срок контракта с магнитогорским «Металлургом».

26-летний Голдобин набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.

Голдобин о будущем: «Сейчас все решается. Предложение от «Металлурга» есть, про НХЛ ничего сказать не могу»