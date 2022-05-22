Голдобин получил два предложения от клубов НХЛ («СЭ»)

Николай Голдобин получил два предложения от клубов НХЛ.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, один из заинтересованных клубов готов предложить форварду место в топ-6 нападения.
У хоккеиста 30 апреля завершился срок контракта с магнитогорским «Металлургом».
26-летний Голдобин набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.
Голдобин о будущем: «Сейчас все решается. Предложение от «Металлурга» есть, про НХЛ ничего сказать не могу»