Саттер о ситуации в серии с «Эдмонтоном»: «Если играем не 5 на 5, у них преимущество. Чтобы не удаляться, нужно не удаляться»

считает, что «Калгари» выгоднее играть с в формате 5 на 5.

Во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Флэймс» уступили «Ойлерс» (3:5, 1-1).

«Мы упустили много возможностей. Маркстрем сыграл очень хорошо. Главным решающим фактором было индивидуальное мастерство. Оно сказалось в тех ситуациях, когда они забивали.

С этим трудно справиться, но отчасти сказалось и то, что в тех моментах играли не в формате 5 на 5.

Они забивали в формате 4 на 4, в большинстве, в меньшинстве. У нас один гол в большинстве. Если мы играем не в формате 5 на 5, то это создает преимущество для их команды.

Что нужно сделать, чтобы не удаляться? Нужно не удаляться», – сказал главный тренер , усмехнувшись.