Саттер о ситуации в серии с «Эдмонтоном»: «Если играем не 5 на 5, у них преимущество. Чтобы не удаляться, нужно не удаляться»

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Дэррил Саттер считает, что «Калгари» выгоднее играть с «Эдмонтоном» в формате 5 на 5. 

Во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Флэймс» уступили «Ойлерс» (3:5, 1-1). 

«Мы упустили много возможностей. Маркстрем сыграл очень хорошо. Главным решающим фактором было индивидуальное мастерство. Оно сказалось в тех ситуациях, когда они забивали.

С этим трудно справиться, но отчасти сказалось и то, что в тех моментах играли не в формате 5 на 5.

Они забивали в формате 4 на 4, в большинстве, в меньшинстве. У нас один гол в большинстве. Если мы играем не в формате 5 на 5, то это создает преимущество для их команды. 

Что нужно сделать, чтобы не удаляться? Нужно не удаляться», – сказал главный тренер «Калгари», усмехнувшись.

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