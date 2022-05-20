Кучеров вышел на 39-е место в истории по очкам в Кубке Стэнли (138), обойдя Эспозито. До Овечкина – 3 балла

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Никита Кучеров вышел на 39-е место в истории по очкам в Кубке Стэнли (138).

После результативной передачи на Росса Колтона во втором матче серии второго раунда с «Флоридой» (2:1, 2-0) на счету форварда «Тампы» стало 138 (47+91) очков в 122 матчах.

Россиянин опередил одного из основателей «Лайтнинг» Фила Эспозито – у него 137 (61+76) очков в 130 кубковых матчах за карьеру. 

На 38-м месте идет Жак Лемэр (139 очков в 145 играх), на 37-м – Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 147). 

Среди действующих игроков лучшие результаты имеют игроки «Питтсбурга» Сидни Кросби (201 в 180, делит 5-е место в истории с Яромиром Ягром) и Евгений Малкин (180 в 177, делит 14-е место с Рэем Бурком). 

Кучеров украл победу за 4 секунды до конца матча: из-за ворот отдал слепую передачу на гол. «Тампа» ведет 2-0

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