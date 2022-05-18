Форвард «Тампы» Бельмар – 1-й француз в истории с победным голом в плей-офф НХЛ

Пьер-Эдуар Бельмар – 1-й француз в истории с победным голом в плей-офф НХЛ.
Форвард «Тампы» отличился в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:1, 1-0).
В активе 37-летнего француза стало 2 шайбы в 8 матчах текущего розыгрыша. Всего в плей-офф за карьеру у него 12 (4+8) очков в 64 играх.
Отметим, что среди уроженцев Франции Бельмар стал вторым.
В 1982 году канадский форвард Пол Маклин (впоследствии ставший известным тренером), родившийся во Франции и переехавший в Канаду в возрасте 2 лет, забросил победную шайбу за «Виннипег».