Крайдер перед 7-й игрой с «Питтсбургом»: «Арена «Рейнджерс» будет джунглями, а не садом»

назвал стадион «Рейнджерс» джунглями перед решающим матчем с .

Нападающий клуба из Нью-Йорка таким образом поделился ожиданиями от атмосферы, которая будет ощущаться в седьмой игре серии на арене .

«Арена будет джунглями. Это не сад. Это джунгли», – сказал форвард «Рейнджерс», использовавший фразу «It’s not a garden, it’s a jungle».

Крайдер обыграл название арены Madison Square Garden – в переводе на русский слово garden означает «сад».

Добавим, что по ходу серии «Рейнджерс» отыгрались со счета 1-3, а в ходе шестой игры отыгрались со счета 0:2, а затем победили 5:3.

Шестеркин вытащил «Рейнджерс» в седьмой матч. Он был очень внимателен в своих воротах и создал гол в чужие