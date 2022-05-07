Илья Воробьев: «Авангард» вывел «Металлург» на другой уровень самоотдачи. Хартли меня изучал, я тоже знал его ходы, как мэтчапы подстраивать»

поделился мыслями о тренерском противостоянии с Бобом Хартли.

– Второй раунд с – настоящий огонь, мотивировало дополнительно, что надо отдать им должок?

– Да, мотивировало, очень хотелось их обыграть. «Авангард» вывел нас на другой уровень в плане самоотдачи.

Ребята увидели, что надо отдавать все, чтобы взять эту серию, и тогда мы запрыгнули на следующий уровень блокирования бросков, самоотверженности. Поэтому была такая серия с запредельными нервами.

– Серию окрестили качелями – у вас есть объяснение, почему она складывалась именно так амплитудно?

– «Авангард» все три года при был очень системной командой.

Если они забрасывали первыми одну-две шайбы, то спокойно закрывались, терпели и наказывали на контратаках.

Убегут, еще одну-две забросят – и до свидания. В этом они хороши, в таких ситуациях сложно было пробиться. Когда мы первые забивали, то дожимали преимущественно своей атакой.

– В этой серии много внимания было приковано к вам с Хартли и вашим взаимным колкостям. Для вас это было всерьез или это была часть негласного шоу?

– Там все было по-взрослому. Хартли меня изучал с прошлого года в плей-офф, я тоже уже знал, какие ходы он будет делать, как мэтчапы подстраивать.

Разные интересные вещи, которые мы друг про друга знали. Все было по-серьезному и контролируемо с обеих сторон, – сказал главный тренер .