Гурьянов и Радулов по решению тренера «Далласа» могут не сыграть в 5-м матче с «Калгари»

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Российские хоккеисты «Далласа» могут пропустить 5-й матч серии с «Калгари».

Форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов могут остаться в запасе команды по решению главного тренера Рика Боунесса.

На утренней раскатке россияне не тренировались в игровых сочетаниях, а четвертое звено составили Йоэль КивирантаРадек Факса и Марьян Студенич.

Гурьянов и Радулов на двоих не набрали ни одного очка по ходу этой серии.

В четвертом матче Гурьянов провел на льду 12:57, а Радулов – 7:00.

На пресс-конференции перед пятым матчем Рик Боунесс отметил, что в составе команды могут произойти изменения по сравнению с четвертой игрой.

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