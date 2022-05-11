Гурьянов и Радулов по решению тренера «Далласа» могут не сыграть в 5-м матче с «Калгари»

Российские хоккеисты могут пропустить 5-й матч серии с .

Форварды Денис Гурьянов и могут остаться в запасе команды по решению главного тренера Рика Боунесса.

На утренней раскатке россияне не тренировались в игровых сочетаниях, а четвертое звено составили , и Марьян Студенич.

Гурьянов и Радулов на двоих не набрали ни одного очка по ходу этой серии.

В четвертом матче Гурьянов провел на льду 12:57, а Радулов – 7:00.

На пресс-конференции перед пятым матчем Рик Боунесс отметил, что в составе команды могут произойти изменения по сравнению с четвертой игрой.