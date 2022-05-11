«Сочи» повторил предложения другого клуба КХЛ по Галенюку и Зоркину, оставив игроков в команде

Теги КХЛ Сочи Данила Галенюк Никита Зоркин Хоккей

Два защитника подписали новые контракты с «Сочи».

22-летний Данила Галенюк и 21-летний Никита Зоркин подписали односторонние соглашения с южанами на два года.

До 30 апреля в соответствии с регламентом КХЛ «Сочи» сделал игрокам квалификационные предложения.

После этого хоккеисты получил контрактные предложения от другого клуба КХЛ. «Сочи» повторил эти предложения, оставив игроков в своем составе.

Галенюк набрал 2 (0+2) очка в 17 матчах за сочинцев в прошедшем регулярном чемпионате. На счету Зоркина 2 (0+2) балла в 37 играх за «Сочи».

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