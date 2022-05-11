«Сочи» повторил предложения другого клуба КХЛ по Галенюку и Зоркину, оставив игроков в команде

Два защитника подписали новые контракты с «Сочи».
22-летний Данила Галенюк и 21-летний Никита Зоркин подписали односторонние соглашения с южанами на два года.
До 30 апреля в соответствии с регламентом КХЛ «Сочи» сделал игрокам квалификационные предложения.
После этого хоккеисты получил контрактные предложения от другого клуба КХЛ. «Сочи» повторил эти предложения, оставив игроков в своем составе.
Галенюк набрал 2 (0+2) очка в 17 матчах за сочинцев в прошедшем регулярном чемпионате. На счету Зоркина 2 (0+2) балла в 37 играх за «Сочи».