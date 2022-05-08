Пашнин о переходе в СКА: «Рад стать частью такой мощной команды. В Питере есть все условия, чтобы играть и побеждать»

Михаил Пашнин прокомментировал свой переход в СКА из «Металлурга».

«Рад стать частью такой мощной команды, как СКА. В Питере из года в год собирают крепкий коллектив, работают сильные тренеры, есть все условия, чтобы играть и побеждать. При этом в команде много талантливой молодежи, видно, что клуб работает и на перспективу.

Мне близок тот хоккей, в который играет СКА – быстрый, атакующий, активный. Такая игра нравится зрителям, хорошо знаю, как непросто играть против Питера. Болельщики здесь любят хоккей, любят команду, так что с нетерпением жду, когда смогу на себе ощутить эту поддержку», – сказал защитник.

СКА подписал контракт с Пашниным на 2 года