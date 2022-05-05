Словацкий вратарь Юлиус Гудачек хочет продолжить карьеру в КХЛ.
Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.
«Мы разговаривали с Юлиусом после завершения сезона в Чехии. Он бы хотел продолжить карьеру в одном из клубов КХЛ.
Будем вести переговоры: уверен, варианты появятся, Гудачек в лиге на хорошем счету», – сказал агент.
В сезоне-2021/22 Гудачек в составе «Спарты» стал серебряным призером чешской экстралиги.
Он перешел в чешский клуб в январе из рижского «Динамо». Ранее Гудачек также выступал в КХЛ за «Сибирь», «Северсталь» и «Спартак».