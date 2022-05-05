Юлиус Гудачек хочет продолжить карьеру в КХЛ

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Словацкий вратарь Юлиус Гудачек хочет продолжить карьеру в КХЛ.

Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

«Мы разговаривали с Юлиусом после завершения сезона в Чехии. Он бы хотел продолжить карьеру в одном из клубов КХЛ.

Будем вести переговоры: уверен, варианты появятся, Гудачек в лиге на хорошем счету», – сказал агент.

В сезоне-2021/22 Гудачек в составе «Спарты» стал серебряным призером чешской экстралиги.

Он перешел в чешский клуб в январе из рижского «Динамо». Ранее Гудачек также выступал в КХЛ за «Сибирь», «Северсталь» и «Спартак».

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