Агент Лехтонена: «Расторжение контракта со СКА стоило бы 160 млн рублей. Соглашение Микко было одним из самых крупных в КХЛ»

Агент сообщил, что расторжение контракта со СКА стоило бы игроку 160 миллионов рублей.

Финский хоккеист полностью провел плей-офф КХЛ. Он сыграл 15 матчей за питерцев и набрал 7 (1+6) очков.

30 апреля стало известно, что контракт и Лехтонена расторгнут по обоюдному согласию.

«Из общения с руководством СКА стало понятно, что расторжение контракта стоило бы 160 миллионов рублей, то есть около двух миллионов евро по нынешнему курсу.

Контракт Микко был одним из самых крупных в КХЛ. Поэтому такая высокая компенсация. Ситуация Микко сильно отличалась от других игроков.

Стандартный контракт содержит пункты, в которых расписывается, сколько именно игрок должен выплатить за расторжение контракта по своей инициативе», – сказал Мика Раутакаллио в интервью Iltalehti.