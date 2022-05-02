Зубов о лидерах сборной России: «Тертышный, Хайруллин, Сафонов. Это уровень сборных, все, кто приезжают играть за свою страну, выкладываются»

Теги Сборная России по хоккею Сергей Зубов Сборная Беларуси по хоккею Марат Хайруллин ТАСС Никита Тертышный Илья Сафонов Хоккей

Сергей Зубов прокомментировал победу над командой Беларуси (3:2 ОТ).

«Довольны темпом игры, энергией. В каких-то моментах мы допускали ошибки, но это связано с недостатком опыта.

Это уровень сборных, и все игроки, кто приезжают играть за свою страну, выкладываются.

Мы довольны тем, что увидели: самоотверженность, ребята справились с давлением, то есть мы довольны многими компонентами, но что-то надо и улучшать. 

Нам удалось пережить третий период, он был сложным, команда соперника добавила. Мы допустили ошибки, в овертайме вытащили победу. Перед турниром в Петербурге это самый важный момент.

У нас есть две тройки, на которые мы рассчитываем в плане результата, есть ребята и в остальных звеньях. Мы хотим больше забивать, чтобы все четыре звена были результативными. Понятно, что Никита Тертышный, Марат Хайруллин, Илья Сафонов – это наши лидеры», – сказал главный тренер сборной России.

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