Зубов о лидерах сборной России: «Тертышный, Хайруллин, Сафонов. Это уровень сборных, все, кто приезжают играть за свою страну, выкладываются»

прокомментировал победу над командой Беларуси (3:2 ОТ).

«Довольны темпом игры, энергией. В каких-то моментах мы допускали ошибки, но это связано с недостатком опыта.

Это уровень сборных, и все игроки, кто приезжают играть за свою страну, выкладываются.

Мы довольны тем, что увидели: самоотверженность, ребята справились с давлением, то есть мы довольны многими компонентами, но что-то надо и улучшать.

Нам удалось пережить третий период, он был сложным, команда соперника добавила. Мы допустили ошибки, в овертайме вытащили победу. Перед турниром в Петербурге это самый важный момент.

У нас есть две тройки, на которые мы рассчитываем в плане результата, есть ребята и в остальных звеньях. Мы хотим больше забивать, чтобы все четыре звена были результативными. Понятно, что , , – это наши лидеры», – сказал главный тренер сборной России.