Форвард Денис Зернов продлил контракт с «Металлургом» на 2 года.
Об этом сообщил агент 26-летнего игрока Юрий Николаев.
Зернов перешел в «Металлург» в августе прошлого года в результате обмена из «Авангарда» на Николая Прохоркина.
«Как сказали мне Алексей Волков и Сергей Гомоляко, это был взаимовыгодный обмен. Зернов, видите, второй год на вершине, во втором финале подряд. Даже в третьем, если вспоминать финал 2019-го.
Сразу после окончания плей-офф мы продлили контракт с «Металлургом» еще на два года», – сказал Николаев.
В 44 матчах регулярного чемпионата Зернов набрал 20 (11+9) очков. В 24 играх Кубка Гагарина добавил 9 (8+1) баллов.