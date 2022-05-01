Форвард Денис Зернов продлил контракт с «Металлургом» на 2 года.

Об этом сообщил агент 26-летнего игрока .

Зернов перешел в в августе прошлого года в результате обмена из «Авангарда» на Николая Прохоркина.

«Как сказали мне Алексей Волков и Сергей Гомоляко, это был взаимовыгодный обмен. Зернов, видите, второй год на вершине, во втором финале подряд. Даже в третьем, если вспоминать финал 2019-го.

Сразу после окончания плей-офф мы продлили контракт с «Металлургом» еще на два года», – сказал Николаев.

В 44 матчах регулярного чемпионата Зернов набрал 20 (11+9) очков. В 24 играх Кубка Гагарина добавил 9 (8+1) баллов.