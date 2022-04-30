Вайсфельд о серии ЦСКА – «Металлург»: «Чем больше хоккея такого уровня в КХЛ будет, тем лучше для всех нас»

Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от седьмого матча серии между и «Металлургом».

– В этой серии вообще все непредсказуемо, тем более если мы говорим про седьмой, решающий матч. Да, есть вероятность, что мы увидим сугубо оборонительный хоккей. Но представьте себе: в самом начале кто-то совершает две ошибки, они приводят к двум голам. И тогда вся оборонительная система рушится, все бегут вперед, а матч заканчивается со счетом, допустим, 8:5.

Повторю, тут может быть что угодно. Поэтому мне кажется, что тут не стоит ломать голову: просто можно насладиться хорошим хоккеем.

То, что все хотели перед серией, то и получили. Лично я очень доволен. И все нейтральные болельщики счастливы. Чем больше хоккея такого уровня в КХЛ будет, тем лучше для всех нас.

– Что будет определяющим в этом матче?

– Банальные вещи. В первую очередь – игра вратарей. Второе – функциональное состояние, в котором находятся команды на сегодняшний день. Если говорить о шестом матче, то обращает внимание счет – 2:1, то есть абсолютно равная игра.

Мне бросилось в глаза большое количество моментов, именно голевых. Особенно у «Магнитки», когда они проигрывали 0:1. То есть команды не сидели в глухой обороне, а играли в атаку. Если бы была нормальная реализация, счет был бы 5:4 или больше.

Поэтому давайте не будем предсказывать что-то конкретное, включим телевизор и посмотрим замечательный хоккей, – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.