Стэмкос сделал 10-й хет-трик в НХЛ в матче с «Айлендерс» и в 6-й раз в карьере забросил 40+ шайб за сезон

в 6-й раз в карьере забросил 40+ шайб за сезон.

Капитан «Тампы» сделал хет-трик в заключительном матче регулярного чемпионата с (6:4).

В 81 матче сезона на его счету 106 (42+64) очков.

Стэмкос достиг такой отметки в 6-й раз за карьеру. Среди действующих игроков чаще это удавалось только Александру Овечкину из «Вашингтона» (12).

Хет-трик стал для Стивена 10-м в регулярных чемпионатах. Он упрочил свой клубный рекорд по их числу.

Кроме того, Стэмкос побил рекорд по количеству матчей подряд с 2+ очками. Его серия продлилась до 9 игр, ранее лучшее достижение принадлежало (8).