Стэмкос сделал 10-й хет-трик в НХЛ в матче с «Айлендерс» и в 6-й раз в карьере забросил 40+ шайб за сезон

Теги Айлендерс Тампа-Бэй Винсент Лекавалье НХЛ рекорды Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос в 6-й раз в карьере забросил 40+ шайб за сезон.

Капитан «Тампы» сделал хет-трик в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:4). 

В 81 матче сезона на его счету 106 (42+64) очков. 

Стэмкос достиг такой отметки в 6-й раз за карьеру. Среди действующих игроков чаще это удавалось только Александру Овечкину из «Вашингтона» (12). 

Хет-трик стал для Стивена 10-м в регулярных чемпионатах. Он упрочил свой клубный рекорд по их числу. 

Кроме того, Стэмкос побил рекорд «Тампы» по количеству матчей подряд с 2+ очками. Его серия продлилась до 9 игр, ранее лучшее достижение принадлежало Винсенту Лекавалье (8). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные