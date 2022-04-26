Овечкин пропустил раскатку «Вашингтона» перед матчем с «Айлендерс». В его звене тренировался Макмайкл

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Александр Овечкин может пропустить матч чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Капитан «Вашингтона» не принял участие в утренней раскатке команды.

На занятии утром место Овечкина в первом звене вместе с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном занял Коннор Макмайкл.

Главный тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт сообщил, что решение по поводу участия Овечкина в матче будет принято непосредственно перед игрой. Его статус – по-прежнему «со дня на день».

Напомним, что россиянин получил повреждение на 43-й минуте прошлой игры с «Торонто» (3:4 Б).

Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря «Лифс» Эрика Кельгрена, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.

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