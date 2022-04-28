«Витязь» переезжает в Балашиху. Арена в Подольске не соответствует требованиям КХЛ

«Витязь» переезжает из Подольска в Балашиху.

Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Сообщается, что домашний ледовый дворец «Витязя» в Подольске, где команда ранее тренировалась и выступала, на сегодняшний день не соответствует требованиям для проведения соревнований по регламенту КХЛ.

Новым домашним стадионом клуба станет «Балашиха-Арена», где последние четыре сезона выступал «Авангард».

«В текущей ситуации это единственное верное решение. В противном случае «Витязь» просто не смог бы выступить в КХЛ. Дворец спорта в Подольске, к глубокому сожалению, не подходит по требованиям регламента КХЛ.

Конечно, понимаем разочарование болельщиков Подольска, но, еще раз повторюсь, другого выхода не было. Дворцу уже 20 лет, есть множество недостатков и выполнить необходимые работы для соответствия всем требованиям КХЛ за летний период просто невозможно.

При этом отмечу, что детская школа «Витязь» не просто продолжит свое существование, но и получит больше тренировочного льда, возможность полноценно пользоваться всей инфраструктурой, кроме того клуб будет оказывать помощь нашей школе», – сказал Абаренов.