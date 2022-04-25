«Вегас» упустил победу над «Сан-Хосе», ведя 4:2 и пропустив на 59:59, Стоун не забил в пустые ворота. «Голден Найтс» нужны 3 победы в 3 играх, чтобы иметь шанс попасть в плей-офф

«Вегас» драматичным образом проиграл «Сан-Хосе» в матче чемпионата .

«Голден Найтс» лидировали со счетом 4:2 по ходу третьего периода, однако не смогли сохранить преимущество.

Хоккеисты «Шаркс» отличились дважды в конце третьего отрезка: Ник Бонино забил на отметке 17:54, а Нико Майер сравнял счет за секунду – на 59:59 – до конца третьего периода. Причем нападающий Марк Стоун из средней зоны не смог попасть в пустые ворота до четвертого гола «Шаркс».

В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов победу одержал .

Таким образом, усложнил свою задачу по попаданию в плей-офф. На счету команды сейчас 90 очков после 79 матчей. У «Далласа» – 93, «Нэшвилла» – 94, «Лос-Анджелеса» – 96.

«Голден Найтс» необходимо выиграть все три оставшиеся матча в регулярке, чтобы получить возможность попасть в плей-офф – при том, что конкуренты, в свою очередь, будут терять очки в своих играх.

До конца регулярного чемпионата «Вегас» сыграет с «Далласом», «Чикаго» и «Сент-Луисом».

Драма «Вегаса»: промазали по пустым воротам и пропустили на последней секунде. Это почти лишило клуб шансов на плей-офф