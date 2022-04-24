Йоси – 1-й защитник, набравший 90 очков в сезоне НХЛ в XXI веке. Он побил рекорд Зубова среди европейцев

– 1-й защитник, набравший 90 очков в сезоне в XXI веке.

Игрок забросил одну из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (2:6).

На счету швейцарца стало 90 (21+69) очков в 76 матчах сезона.

В прошлый раз защитник набирал 90+ очков в сезоне-1993/94. Тогда Рэй Бурк («Бостон») завершил регулярку с 91 (20+71) баллом в 71 игре.

Кроме того, Йоси установил рекорд по очкам за сезон среди защитников из Европы. Он превзошел достижение (89 очков в 78 матчах в том же сезоне-1993/94).