Терещенко о Панарине: «Звезда НХЛ и мирового хоккея, но в обороне практически не играет. Хоккеист должен быть, как Кросби и Малкин – универсалом»

считает, что не участвует в оборонительной игре «Рейнджерс».

«Давайте так: – великий игрок, но он ничего не выиграл. Есть понимание, что Панарин – звезда и мирового хоккея.

Но каждый игрок хочет выигрывать. Я сторонник того, что игрок должен быть, как, например, Кросби и Малкин: должен быть универсалом. Это немного другие игроки. Артемий в обороне практически не играет.

Что касается перспектив Панарина выиграть с Кубок Стэнли, то там еще есть «Колорадо», «Вашингтон», «Флорида», «Тампа».

Не надо сравнивать регулярный чемпионат с плей-офф – это пропасть. В регулярном чемпионате ты набираешь очки, а в плей-офф надо пластаться и жертвовать собой.

Овечкин поэтому и выиграл с «Вашингтон» – он пожертвовал своей статистикой ради командных действий. В тот сезон он делал столько черновой работы и показал, что на него можно рассчитывать как на игрока, который не только за свою статистику борется, но и за команду.

Дай бог, чтобы он за 100 очков перевалил за четыре игры. Думаю, что все ему по силам», – сказал бывший нападающий сборной России.