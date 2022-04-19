Звягин о Кошечкине: «Великий вратарь. Его преданность хоккею заслуживает лестных слов»

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Сергей Звягин назвал голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина великим.

– Насколько тяжело было проиграть «Металлургу» в седьмом матче серии?

– В команде, естественно, очень сильно расстроились. Понадобилось время, чтобы это улеглось в душе. Конечно, «Металлург» – очень достойный соперник, он выиграл регулярку. Но даже когда мы проигрывали 2-3 в серии, была вера, что сумеем выиграть и шестой, и седьмой матчи. Но в этот раз не получилось.

Поражение – это всегда тяжело, но нужно сделать из него выводы и стать лучше. «Магнитка» была достойна того, чтобы пройти вперед. Сейчас поздравляю команду с выходом в финал Кубка Гагарина, отдельно – Илью Петровича Воробьева, Василия Кошечкина и других ребят, с которыми мы вместе работали в Магнитогорске.

Кошечкин – это великий вратарь. То, насколько он предан нашему виду спорта и как сражается за команду, заслуживает самых лестных слов.

– Отъезд двух финских защитников стал одной из причин поражения?

– Почти все команды столкнулись с такой ситуацией. Такие потери могли случиться и из-за травм, хотя мы и этого не смогли избежать, опять же, в линии обороны. Жак Клутье и Дмитрий Рябыкин провели отличную работу с защитниками. Их было мало, и они получали большое количество игрового времени, но сыграли самоотверженно и даже помогали в атаке, на все хватало сил.

Естественно, потерю таких игроков, как Покка и Каски, трудно восполнить. Но и с таким составом были все шансы пройти «Магнитку» и повторить результат прошлого года.

В олимпийский перерыв была проведена огромная работа, ребята показали себя профессионалами, команда сплотилась. Все внутри коллектива верили друг в друга. Это показала серия с «Ак Барсом», а результат второй серии – это скорее победа «Металлурга», чем поражение «Авангарда», – сказал тренер вратарей омского клуба.

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