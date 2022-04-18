Юртаев о Подколзине: «Играл слабо порой. Лидером «Ванкувера» в следующем сезоне вряд ли станет»

высказался о перспективах форварда .

– Как вам игра Василия Подколзина в последнее время? Может ли он стать полноценным лидером «Ванкувера» уже в следующем сезоне?

– Подколзин выглядит очень здорово, вопросов нет. Но он стал играть в топ-6 с ведущими центрами команды: либо с Миллером, либо с Хорватом. А произошло это после травм Босера и Пирсона.

С одной стороны, Василий – молодец, показывает, что если поставить его в ведущие тройки, дать ему большинство, то он может справиться с такой ролью. С другой – это не совсем его заслуга, во многом это вынужденная мера, стечение обстоятельств.

Так что мне сложно предсказать, как для Подколзина сложится следующий сезон. Во-первых, Василий еще довольно молод, ему всего 20 лет, и тут никогда не угадаешь, что будет дальше. А во-вторых, Подколзин хоть и показывает сейчас, что у него есть потенциал, но все-таки в сезоне временами он играл довольно слабо. Периодически даже возникали разговоры, что он поедет играть в фарм-клуб.

В этой связи я бы предположил, что в следующем сезоне Василий будет игроком основного состава, но лидером «Ванкувера» – вряд ли, – сказал комментатор.

Подробно со статистикой Подколзина можно ознакомиться здесь.

У Подколзина – первый дубль в НХЛ и рекордные три очка. Покуражился над «Аризоной»