«Аризона» подписала 2-го бомбардира сезона NCAA Нэтана Смита (50 очков в 38 матчах). Он отказался играть за «Виннипег»

подписала 2-го бомбардира сезона NCAA Нэтана Смита.

«Койотис» заключили с 23-летним игроком контракт новичка, который будет действовать в этом и следующем сезоне.

Смит попал в систему клуба на дедлайне после обмена из , выбравшего его на драфте НХЛ-2018 (3-й раунд, 91-й номер).

«Джетс» пошли на обмен прав, так как игрок не собирался подписывать контракт с клубом. В августе Смит мог стать неограниченно свободным агентом.

В последние 3 сезона нападающий выступал за университет штата Миннесота (Манкато). В этом сезоне в его активе 50 (19+31) очков в 38 матчах студенческого чемпионата.

Смит стал его вторым бомбардиром, уступив только Бобби Бринку, подписавшему контракт с «Филадельфией».

Также он сыграл за сборную США на Олимпиаде-2022 в Пекине – 2 (1+1) очка в 4 матчах.