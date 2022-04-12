«Аризона» подписала 2-го бомбардира сезона NCAA Нэтана Смита (50 очков в 38 матчах). Он отказался играть за «Виннипег»

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«Аризона» подписала 2-го бомбардира сезона NCAA Нэтана Смита

«Койотис» заключили с 23-летним игроком контракт новичка, который будет действовать в этом и следующем сезоне. 

Смит попал в систему клуба на дедлайне после обмена из «Виннипега», выбравшего его на драфте НХЛ-2018 (3-й раунд, 91-й номер). 

«Джетс» пошли на обмен прав, так как игрок не собирался подписывать контракт с клубом. В августе Смит мог стать неограниченно свободным агентом.

В последние 3 сезона нападающий выступал за университет штата Миннесота (Манкато). В этом сезоне в его активе 50 (19+31) очков в 38 матчах студенческого чемпионата.

Смит стал его вторым бомбардиром, уступив только Бобби Бринку, подписавшему контракт с «Филадельфией». 

Также он сыграл за сборную США на Олимпиаде-2022 в Пекине – 2 (1+1) очка в 4 матчах. 

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