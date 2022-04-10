Панарин вышел на 3-е место в гонке ассистентов НХЛ с 67 передачами, опередив Макдэвида

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Панарин вышел на 3-е место в гонке ассистентов НХЛ с 67 передачами, опередив Макдэвида.

Форвард «Рейнджерс» набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:1). 

Всего в 68 матчах сезона на его счету 88 (21+67) баллов. Артемий Панарин продолжает улучшать личный рекорд по передачам за сезон. 

В гонке ассистентов выше его сейчас идут только форвард Джонатан Юбердо («Флорида», 77, улучшает рекорд НХЛ для левых вингеров) и защитник Роман Йоси («Нэшвилл», 68). 

В топ-5 также входят форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 66), и Джонни Годро («Калгари», 65). 

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