Тютнев об отстранении России от МЧМ-2022: «Обидно. Все же говорят, что политика и спорт не должны связываться»

Павел Тютнев прокомментировал отстранение России от МЧМ-2022.

– Как отреагировали на санкции в отношении российского хоккея и бан молодежной сборной?

– Конечно, обидно это, но как бы… Все же говорят, что политика и спорт не должны связываться.

От нас тут ничего не зависит. Это там решил кто-то. Неприятно, конечно. Но надо жить дальше.

– Насколько в будущем это скажется на вас и других игроках 2002 года рождения, которые потеряли ближайший МЧМ, а два года назад лишились ЮЧМ?

– Это сказывается уже сейчас, потому что многие парни на этих турнирах могли показать себя с лучшей стороны. После этого клубы могли бы давать им больше игрового времени в первых командах.

– Как оцените свое выступление в двух сыгранных матчах на МЧМ?

– Мог лучше играть, но не могу сказать, что действовал плохо. Это было только начало турнира. И своей игрой на этом отрезке я доволен.

– У вас есть понимание, почему этот турнир сорвался? Согласны с расхожей версией, что игроки заразились из-за того, что отель, где жили сборные, включая вашу, не был закрыт от посторонних?

– Думаю, не из-за этого все случилось. Просто так получилось у ребят 2002 года рождения, что все пошло не по плану (улыбается).

– Есть оптимизм, что вопреки всему все равно что-то выиграете со сборной на взрослом уровне?

– Конечно, в будущем всех победим (улыбается).

– На Олимпиаде и чемпионате мира?

– Да, конечно (смеется), – сказал нападающий .

Грусть поколения-2002: игроки сборной России, которые пропустили два главных турнира в карьере