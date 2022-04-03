Михаил Григорьев: «Я набрал хорошие кондиции. Не чувствовал, что физически отстаю от кого-то по скорости или в борьбе»

Михаил Григорьев после матча с «Трактором» (3:2) сообщил, что ему не хватает игрового ритма.

– Какие эмоции от матча и дебюта в этом плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина?

– Эмоции только положительные, потому что команда победила. Мы повели в серии 1-0 – это очень важно. Что касается лично меня, то, конечно, тоже рад, поскольку я и до этого играл в плей-офф, поэтому здорово вернуться в такую классную атмосферу, плюс одержали победу, что очень важно.

А хоккей – это дело, которым я занимаюсь всю жизнь и люблю эту игру. Поэтому в любом случае всегда получаю удовольствие от игры.

– Как готовились к плей-офф и этому матчу, ведь первых два раунда не играли?

– Я профессиональный игрок, который должен уметь правильно себя подготовить. Тренер по физподготовке хорошо меня подготовил, я набрал хорошие физические кондиции. Не чувствовал, что физически отстаю от кого-то по скорости или в борьбе.

Где-то, наверное, не хватает игрового ритма, так как давно не играл. В принципе, главное подготовить голову, остальное через игровую практику придет.

– Вы можете поддержать атаку, какая роль у вас сейчас?

– Моя роль такая же, как и у всех защитников нашей команды – в первую очередь мы должны надежно играть в обороне, не пропускать голы, плюс самоотверженно нужно действовать, помогать нашему голкиперу Василию Кошечкину. И по возможности поддерживать атаку, подключаться, но не в ущерб, конечно, обороне.

– В чем можете лично добавить в следующей игре?

– В принципе, я могу добавить и в зоне атаки. В этой игре тоже бросал, были моменты, пару раз подключался. Опять же, повторюсь – не хватает игрового ритма, но это придет через практику, главное, чтобы команда одерживала победы, – сказал защитник «Металлурга».

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