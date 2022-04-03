Андронов о первой игре за 3 месяца: «Тяжело поймать темп. Но я буду прибавлять в каждом матче»

рассказал о первом матче после 3-месячной паузы.

обыграл СКА (3:1) в первом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина. Форвард москвичей сыграл впервые с 7 января.

– Вы очень долго не играли. Каково было вкатиться?

– Да тяжело на самом деле поймать темп игры. Но ничего, постепенно, шаг за шагом и смена за сменой я этот темп поймаю. Я не могу сказать, что до конца вкатился. Идет игра плотная, жесткая. Но я буду прибавлять в каждом матче. Тем более в плей-офф очень высока цена ошибки, все стараются их избегать.

– Федоров сказал о вас: «В истории с Андроновым буквально все висело на волоске».

– Травма - это всегда такой момент. Тем более, когда идет плей-офф, но нужно время, чтобы восстановиться. В том состоянии, в котором я был, помочь команде бы не получилось.

Наоборот, существовал риск улететь еще на больший срок. Так что спасибо ребятам за поддержку, - сказал Андронов.