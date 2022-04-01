Уэйн Симмондс: «Не хочу быть высокомерным, но Торонто – центр хоккейного мира. Когда я играл против «Лифс», мне хотелось их разгромить»

считает, что большинство команд наслаждаются победой над «Торонто».

5 декабря нападающий Майк Шайфли сказал партнерам по команде: «Что может быть лучше, чем победа над «Торонто»?!».

«Все в порядке. Они одержали победу и могут наслаждаться этим так, как они хотят. Мы Торонто. Я не пытаюсь быть высокомерным или дерзким, но Торонто известен как центр хоккейного мира.

Когда я играл против «Лифс», мне каждый раз хотелось их разгромить. Мне знакомо это чувство.

Я не сомневаюсь, что каждый игрок в лиге чувствует то же самое, когда играет против нас», – сказал нападающий «Торонто».