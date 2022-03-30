Макар – 2-й защитник в истории «Колорадо» с 50 голевыми передачами за сезон. Рекорд у Бурка – 52

Кэйл Макар – 2-й защитник в истории «Колорадо» с 50 передачами за сезон.
23-летний игрок ассистировал Валерию Ничушкину в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1).
В его активе стало 74 (24+50) очка в 63 матчах. Ранее в истории клуба из Денвера до отметки 50 передач за сезон добирался только Рэй Бурк (52 в сезоне-2000/01).
В истории франшизы (с учетом достижений «Квебека») Макар стал третьим. Рекордом владеет Стив Дюшен (62 передачи в сезоне-1992/93).
Ранее Макар стал рекордсменом клуба и франшизы по голам за один сезон.