Макар – 2-й защитник в истории «Колорадо» с 50 голевыми передачами за сезон. Рекорд у Бурка – 52

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Кэйл Макар – 2-й защитник в истории «Колорадо» с 50 передачами за сезон.

23-летний игрок ассистировал Валерию Ничушкину в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1). 

В его активе стало 74 (24+50) очка в 63 матчах. Ранее в истории клуба из Денвера до отметки 50 передач за сезон добирался только Рэй Бурк (52 в сезоне-2000/01). 

В истории франшизы (с учетом достижений «Квебека») Макар стал третьим. Рекордом владеет Стив Дюшен (62 передачи в сезоне-1992/93). 

Ранее Макар стал рекордсменом клуба и франшизы по голам за один сезон. 

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