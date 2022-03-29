Каменский про 500 очков Тарасенко в НХЛ : «Это солидный успех для хоккеиста. Видно, что он прогрессирует»

высказался о том, что набрал 500 очков в НХЛ.

«Поздравляю Владимира. Считаю, что это солидный успех для хоккеиста.

Надо так и дальше продолжать. После травм и операций тяжело возвращаться, но Тарасенко вернулся на свой уровень. Видно, что он прогрессирует.

Он забивает голы и помогает команде. Это самое главное для атлета», – сказал советник главного тренера сборной России.

Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ – он в топ-5 бомбардиров за всю историю «Сент-Луиса». Еще летом его собирались обменять