Каменский про 500 очков Тарасенко в НХЛ : «Это солидный успех для хоккеиста. Видно, что он прогрессирует»

Валерий Каменский высказался о том, что Владимир Тарасенко набрал 500 очков в НХЛ.
«Поздравляю Владимира. Считаю, что это солидный успех для хоккеиста.
Надо так и дальше продолжать. После травм и операций тяжело возвращаться, но Тарасенко вернулся на свой уровень. Видно, что он прогрессирует.
Он забивает голы и помогает команде. Это самое главное для атлета», – сказал советник главного тренера сборной России.
Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ – он в топ-5 бомбардиров за всю историю «Сент-Луиса». Еще летом его собирались обменять