Воробьев – омскому журналисту: «Кто у нас валялся? Покажите мне одного. Сведберг у вас валялся»

Тренер «Металлурга» остался недоволен вопросом журналиста после поражения от «Авангарда» (1:5).
– После первого матча вы говорили, что Хартли давал задание своим игрокам валяться. В этом матче похожих указаний игрокам «Магнитки» не было?
– Вы откуда?
– Я из Омска.
– А. Следующий вопрос.
А кто у нас валялся? Сведберг у вас валялся. Кто у нас валялся-то?
– Ваши игроки.
– Наши игроки? Покажите мне одного. Кто у нас валялся? Кто? Нет ответа? Спасибо, – сказал Илья Воробьев во время послематчевой пресс-конференции.