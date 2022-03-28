Воробьев – омскому журналисту: «Кто у нас валялся? Покажите мне одного. Сведберг у вас валялся»

Тренер остался недоволен вопросом журналиста после поражения от (1:5).

– После первого матча вы говорили, что Хартли давал задание своим игрокам валяться. В этом матче похожих указаний игрокам «Магнитки» не было?

– Вы откуда?

– Я из Омска.

– А. Следующий вопрос.

А кто у нас валялся? Сведберг у вас валялся. Кто у нас валялся-то?

– Ваши игроки.

– Наши игроки? Покажите мне одного. Кто у нас валялся? Кто? Нет ответа? Спасибо, – сказал во время послематчевой пресс-конференции.