Воробьев – омскому журналисту: «Кто у нас валялся? Покажите мне одного. Сведберг у вас валялся»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Виктор Сведберг Хоккей

Тренер «Металлурга» остался недоволен вопросом журналиста после поражения от «Авангарда» (1:5).

– После первого матча вы говорили, что Хартли давал задание своим игрокам валяться. В этом матче похожих указаний игрокам «Магнитки» не было?

– Вы откуда?

– Я из Омска.

– А. Следующий вопрос.

А кто у нас валялся? Сведберг у вас валялся. Кто у нас валялся-то?

– Ваши игроки.

– Наши игроки? Покажите мне одного. Кто у нас валялся? Кто? Нет ответа? Спасибо, – сказал Илья Воробьев во время послематчевой пресс-конференции.

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