«Очень обидно за Poccию и Бeлapyсь, что их не пустили на Паралимпиаду. Не надо смешивать с пoлитикой спорт». Казахстанский следж-хоккеист об отстранении

Следж-хоккеист Дмитрий Бондаренко высказался об отстранении россиян и белорусов от Паралимпиады.

– Команда у нас играет уже три года, а лично я в следж-хоккей пришел только четыре месяца назад. Можно сказать, подающий надежды новичок (смеется).

– И вот спустя четыре месяца после дебюта вы выходите на лед против призеров Паралимпийских игр.

– Вот так, да. Впечатления отличные. Правда, хотелось бы видеть этих ребят в Пекине, очень обидно за Россию и Беларусь, что их не пустили на Паралимпиаду. Но сейчас мы здесь, в Ханты-Мансийске, и пусть они там, в Китае, жалеют, что их тут нет.

Это спорт, не надо его смешивать с политикой. Это свой мир, где мы все одинаковые, все равны, мир, который должен объединять людей, а не наоборот. Неслучайно эти Игры назвали «Мы вместе. Спорт», – сказал Бондаренко.