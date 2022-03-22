Даути может пропустить остаток регулярки из-за травмы верхней части тела. Защитник «Лос-Анджелеса» не играет с 7 марта

Защитник может пропустить остаток регулярного чемпионата.

32-летний канадец не играет с 7 марта из-за травмы верхней части тела.

В 39 матчах в текущем сезоне у него 31 (7+24) очко при полезности «+5» и среднем времени на льду 25:44.

В первой половине сезона Даути уже пропустил месяц из-за травмы колена.

«Сейчас он катается, но не участвует в тренировках с командой. В ближайшие несколько дней его состояние оценит врач, чтобы понять, каким должен быть следующий шаг», – сказал генеральный менеджер «Кингс» .

После 64 матчей «Кингс» занимают 2-е место в Тихоокеанском дивизионе с 76 очками. Клуб может выйти в плей-офф впервые с 2018 года.