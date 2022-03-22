Мальцев о дедлайне: «У меня все-таки произошел свой обмен. Попросили отдать 11-й номер Кольяно, взял себе 98-й»

Форвард сменил номер после дедлайна.

«В день дедлайна у меня все-таки произошел свой обмен. Попросили отдать 11-й номер, под которым я играл за основу, новичку Кольяно – у него под тысячу матчей под 11-м, поэтому попросил оставить. Взял себе 98-й.

Вообще, играть под цифрами года рождения всегда считалось почетным. Надеюсь, принесет удачу. Правда, количество нападающих для нижних звеньев увеличилось, и попасть в состав будет еще сложнее.

Здесь все просто: все знают контрактную ситуацию в клубе, цель на сезон одна – Кубок, и все делается под решение этой задачи. Надо стараться себя проявлять в условиях любой конкуренции, чтобы снова получить шанс.

Сам день дедлайна – однозначно особенный. Нервный. У нас защитника из АХЛ Бэррона поменяли прямо по ходу тренировки. Думаю, каждый в глубине души все равно прикинул для себя , что подобное может произойти и с ним. Своеобразные ощущения», – написал хоккеист в своем телеграм-канале.