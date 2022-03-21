У «Сиэтла» есть 23 выбора на двух ближайших драфтах НХЛ. 11 из них – в 2022 году

«Сиэтл» имеет в своем распоряжении 23 выбора на двух ближайших драфтах .

В течение суток «Кракен» совершил три обмена – с «Торонто», с «Нэшвиллом», а также с , в результате которого состав «Джетс» пополнил Мэйсон Эпплтон.

По итогам этих трех сделок получил пять драфт-пиков.

Всего на данный момент у команды, которая проводит первый сезон в лиге, есть 23 выбора на двух следующих драфтах НХЛ. Из них 11 драфт-пиков – в 2022 году (четыре из этого числа – во втором раунде).

«Сиэтл» занимает последнее, восьмое, место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 44 очка в 63 матчах.