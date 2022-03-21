Галлан о победе 2:0: «Каролина» доминировала, один из худших моих дней как тренера, «Рейнджерс» повезло. Георгиев сыграл невероятно»

остался разочарован игрой «Рейнджерс», несмотря на победу над «Каролиной» (2:0).

«Харрикейнс» перебросали команду из Нью-Йорка со счетом 44:18.

«Нам повезло. Я бы хотел сказать, что мы сыграли отличный матч, но скорее с «Тампой» у нас была отличная игра.

Сегодня стоит отметить отличного вратаря ( отразил все 44 броска), который сыграл невероятно. Мы выглядели уставшими. Соперник доминировал, но мы нашли способ получить два очка.

Это, возможно, один из худших моих дней на тренерской скамейке. Понимаю, что хоккеисты устали, но я не собирался сдаваться.

Матч длится 60 минут, и это их работа. Я люблю своих игроков. Мы упорно сражались, но сегодня наш бак не был полон», – заявил главный тренер .