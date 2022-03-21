Георгиев – первый с 2012 года вратарь «Рейнджерс», сделавший шатаут после 40+ бросков

стал первым вратарем с 2012 года, сыгравший на ноль после 40+ бросков.

Российский голкипер парировал все 44 броска и был признан первой звездой матча против «Каролины» (2:0).

Георгиев стал четвертым вратарем в истории клуба из Нью-Йорка, который сделал шатаут после 40+ бросков по своим воротам, а также первым со времен , который 14 февраля 2012 года отразил все 42 броска в игре с «Бостоном» (3:0).

В текущем сезоне россиянин провел 25 игр в чемпионате , пропуска в среднем 2,99 шайбы и отражая 89,9% бросков.